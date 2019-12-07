أخبار مصر | كرم جبر: لفظ "الشأن العام" واسع ويشمل كل شئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم جبر: لفظ "الشأن العام" واسع ويشمل كل شئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام ناقشت مفهومه وأحقية من يتحدث فيه، وكان له الحظ في إدارة تلك الجلسات والمشاركة فيها، وذلك في كبرى المؤسسات الصحفية القومية.



وأضاف خلال الجلسة التحضيرية الختامية لمؤتمر الشأن العام، اليوم، أن المناقشات تناولت الشأن العام وقضايا الإعلام، واللفظ واسع ويشمل كل شئ، والندوة الثانية كانت في مؤسسة أخبار اليوم وتناولت الدولة الوطنية التي تقدم حقوقًا سياسية متساوية، والثالثة في مؤسسة دار الهلال، وشارك بها شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسي، وتم طرح الأفكار المتداولة، وأين يقف الشباب من قضايا الشأن العام.

وتابع: "المقصود بالأمن القومي الذي نناقشه اليوم، تعددت التهديدات، فنشأ مفهوم جديد للأمن القومي أن تهديد الدول أصبح ينبع من الداخل".

وتستضيف مؤسسة الأهرام، اليوم، رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، وذلك بحضور ثلاثة وزراء: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي".

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وتتناول الجلسة عدة محاور أساسية، أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومي وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث في هذه القضايا الوطنية والسياج القانوني والدستوري، لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية، لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

يذكر أن الجلسة جاءت بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومشاركة الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، ويدير الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الجمهورية، في حضور كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.