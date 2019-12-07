أخبار مصر | مدير الهرم يصف الطفل علي صبرة بعالم المصريات الصغير لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الهرم يصف الطفل علي صبرة بعالم المصريات الصغير لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أشرف محيي الدين مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية، إنه مازال هناك الكثير من الاكتشافات الأثرية في انتظار الطفل على صبرة، ليكتشفها بحماسته وعزيمته.

جاء ذلك على هامش زيارة الطفل علي صبرة وعائلته لمنطقة الأهرامات الأثرية بناء على دعوة وزير الآثار له بعد إعلان الطفل الصغير هلال فيديو نُشر عنه رغبته في أن يصبح عالم آثار.

وأوضح محيي أن سبب حصول علي صبرة على هذا اللقب هو شغفه الشديد الذي ظهر أثناء وجوده داخل حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو، حيث سأل الطفل عن الطريقة التي اتبعها المصري القديم لادخال التابوت الحجري داخل حجرة الدفن وعن طريقة البناء وعن عدد الأهرامات وهو شغف يناسب شاب ناضج ومهتم بمجال الآثار.

وأضاف أنه بعد إجابة أسئلة الطفل علي تم التوجه إلى منطقة البانوراما حيث تم التقاط الصور التذكاريه له مع الأهرامات ثم زار تمثال ابو الهول وأبدى انبهاره بضخامة حجم التمثال.

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وقام محيي بإهداء بعض المستنسخات للأهرامات الثلاثة وتمثال ابو الهول وتمثال توت غنخ امون وأخناتون للطفل علي.

يذكر أن الطفل علي صبرة و الذي انتشر عنه فيديو علي السوشيال ميديا يروي قصة كفاحه حيث أصبح العائل الرئيسي لأسرته بعد ان تركهم والدهم مما اضطره الي بيع الجوارب لكسب قوت عيشه و أسرته واستكمال دراسته وهو في الثانية عشر من عمره، معلنًا في الفيديو عن رغبته في ان يصبح عالما للاثار عندما يكبر.

و عندما شاهد وزير الأثار الفيديو الخاص بالطفل علي قرر ان يقابله الأربعاء السابق لتشجيعه، وخلال المقابلة هنأ وزير الاثار الطفل علي كفاحه وشجاعته وأكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة، ومنحه تصريح زيارة مجاني له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر وذلك للتعرف بصورة أعمق علي تراث وآثار بلاده، كما أهداه أيضًا مستنسخ من قناع الملك توت عنخ امون ومجموعة من الكتب الأثرية الخاصة بالأطفال.