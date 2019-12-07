أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد دخول ماكينة "الحفر العميق" لمحطة ماسبيرو غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد دخول ماكينة "الحفر العميق" لمحطة ماسبيرو غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح غد الأحد، دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وذلك بحضور وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار ومحافظ القاهرة.

وفيما يلي أبرز المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن الخط الثالث للمترو:

أولا تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط وتشمل ثلاثة أجزاء:



- الجزء الأول بطول 4كم من محطة العتبة حتي محطة الكيت كات وتشتمل علي 4 محطات نفقية، ومخطط إفتتاحها في ديسمبر2021.



- الجزء الثانى بطول 6،6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات (محطة نفقية و4 محطات علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في يونيه 2022.



- الجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة ويشمل 5 محطـات (3نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في أبريل 2023.



- تم البدء في الحفر النفقي من محطة ناصر في اتجاه محطة ماسبيرو يوم 19 9 2019. - تم البدء في الحفر النفقي من محطة ناصر في اتجاه محطة ماسبيرو يوم 19 9 2019. ثانيا تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط:



- يتم إستكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة خاصة بعدما تم افتتاح وتشغيل محطات هارون وهيليوبوليس والف مسكن ونادي الشمس.

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- يجري حاليًا دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور وبطول حوالى 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة.

- دراسة 3 محطات تصل بين محطة عدلي منصور حتى المطار بقيمة تصل لـ 1.5 مليار جنيه.

- سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019.



- تشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الاوسط في ابريل2020.



- تصل تكلفة المرحلة الرابعة 16.202 مليار جنيه.

تم التعاقد على توريد 32 قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والتي سيبدأ توريد أول قطار منها في ابريل 2020، لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث، وتصل التكلفة الاجمالية لانشاء الخط الثالث بكافة مراحله 97 مليار جنيه. تعود أهمية الخط الثالث لما يلي:



- يحقق الربط بين شرق القاهرة من محطة عدلى منصور (موقف العاشر) وغرب القاهرة ( بولاق الدكرور وإمبابة ) بطول 45 كم.



- يحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة للربط بوسط المدينة ومحافظة الجيزة.



- يحقق الربط مع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) في محطة عدلي منصور بداية طريق الإسماعيلية الصحراوى والمخطط لها ان تكون اكبر محطة تبادلية تربط الخط الثالث للمترو بالعاصمة الإدارية الجديدة وتخدم القادمين من المدن الجديدة شرق القاهرة ( العبور – المستقبل - الشروق – بدر) بالاضافة الى القادمين من محافظات شرق القناة (الاسماعيلية – بور سعيد – الشرقية ) مما ييسر الانتقال من شرق القاهرة إلى غربها.



- بإستكمال تنفيذ الخط الثالث ستصل القدرة الإستعابية للثلاثة خطوط ما يزيد عن 3.5 مليون راكب يوميًا.