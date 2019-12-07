أخبار مصر | من تطوير البنية التحتية لتحقيق الانجازات.. السيسي يكرم أبطال مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من تطوير البنية التحتية لتحقيق الانجازات.. السيسي يكرم أبطال مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تكن كرة القدم، هي الوحيدة محل اهتمام القيادة السياسية المصرية، ولكن باتت الألعاب الفردية والجماعية الأخرى، تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتمثل ذلك في توفير جو مناسب وإمكانيات لتحقيق الميداليات والبطولات، بالإضافة إلى تكريمات للاعبين والفرق المتميزة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلًا من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين، بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرًا بأستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، وقام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وفي نوفمبر من العام الماضي، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أيضًا فريق الإسكواش الحاصل على بطولة العالم، وفريق كرة القدم النسائية الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم الموحدة لكرة القدم النسائية.

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وأشاد الرئيس السيسي دومًا بالفرق والرياضيين المتفوقين مما يزيد ذلك من حماستهم وتحفيزهم على إحراز المزيد من البطولات والميداليات ورفع اسم مصر عاليًا بين دول العالم في المحافل الدولية، وظهر ذلك جليًا في كمية البطولات والميداليات التي حصدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكدًا تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولًا للهدف، موجهًا بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وأعرب الرياضيون المكرمون عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس لهم، الأمر الذي يعكس تقدير ورعاية سيادته للرياضيين المتميزين في مصر، فضلًا عما يمثله ذلك التكريم من حافز إضافي لهم لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.