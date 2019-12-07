أخبار مصر | 30 صورة لجولات الطفل علي صبرة في "الأهرامات والمتحف المصري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 صورة لجولات الطفل علي صبرة في "الأهرامات والمتحف المصري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الآثار الدعوة للطفل علي صبرة وعائلته اليوم، في جولة أثرية في ثلاثة مواقع أثرية، وهي أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

بدأت زيارة الطفل علي صبرة والذي حلمه أن يصبح عالم آثار وعائلته، بمنطقة آثار الهرم حيث كان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم والذي اصطحبه في رحلة داخل ممرات وحجرات الهرم الأكبر وقد أعرب علي عن فرحته الشديدة بدخول الهرم حيث أنها المرة الأولى له في حياته التي يخوض فيها هذه التجربة.

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ثم توجه الطفل علي إلي المتحف المصري بالتحرير حيث زار معرض التعليم ومتحف الطفل واشترك مع الأطفال الموجودين في عدد من الأنشطة التثقيفية في قسم التربية المتحفية ومنحته مديرة المتحف الأستاذة صباح عبد الرازق كتاب للأطفال عن الحضارة المصرية ثم تجول داخل قاعات المومياوات الملكية وزار قاعة الملك توت عنخ أمون، حيث حرص علي التقاط الصور التذكارية مع قناع الملك الشاب ممسكا بيده مستنسخ القناع الذي أهداه إياه وزير الآثار حين قابله يوم الأربعاء الماضي.

توجه بعد ذلك إلي شارع المعز حيث استقبله أشرف فوزي منسق عام شارع المعز ومحمد أبو سريع مدير عام منطقة الجمالية، واصطحبه في جولة داخل حمام إينال ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة وخانقاة السلطان برقوق ثم أهداه زي السلطان لالتقط الصور التذكارية به بجانب مجموعةً السلطان برقوق.

وأكد له شريف فوزي أن شارع المعز يرحب به في اي وقت يأتي لزيارته، وفي نهاية الجولة وجه الطفل علي صبرة و عائلته الشكر إلي وزير الآثار والوزارة علي إتاحته وعائلته زيارة هذه الأماكن التي يزورها لأول مرة ووعد بأنه سيستكمل زيارة باقي المناطق والمواقع و المتاحف الأثرية في مصر بالتصريح الذي أهدته إياه وزارة الآثار.