أخبار مصر | ننشر موعد فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر موعد فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقديم للإشراف على موسم الحج 2020 خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر لعام 2019 على الموقع الالكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg بهدف الاختيار المبكر للمشرفين وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لهم قبل السفر بفترة كافية والموافقة على مخاطبة دار الإفتاء المصرية؛ لوضع الأسئلة الدينية لاختبارات المشرفين.

وكان عقد مجلس إمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، تم خلاله استعراض تقرير رحلة الحج لعام 2019 وقائمة الإيرادات والمصروفات لرحلة الحج لعام 2019.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد مراقب الحسابات عن ميزانية المؤسسة المنتهية في 31/12/2018، وعن المراكز المالية حتى 30/9/2019، وبمناقشة المركز المالي للمؤسسة تبين تحقيق فائضا غير مسبوق في حسابات المؤسسة.

كما تم الاتفاق علي بدأ الاستعداد لموسم الحج القادم والموافقة على البرنامج الزمني لاستعدادات المؤسسة لموسم حج 1441هـ 2020م وعلى الاستمرار في تنفيذ المؤسسة أربعة برامج متنوعة للحج لتلبية كافة رغبات أعضاء الجمعيات الأهلية يعلن عن اسعارها في يناير.