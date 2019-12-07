أخبار مصر | وزيرة التضامن توجه بالبدء في تجهيزات موسم الحج 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن توجه بالبدء في تجهيزات موسم الحج 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اجتماعًا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، تم خلاله استعراض تقرير رحلة الحج لعام 2019 وقائمة الإيرادات والمصروفات لرحلة الحج لعام 2019.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد مراقب الحسابات عن ميزانية المؤسسة المنتهية في 31122018، وعن المراكز المالية حتى 3092019، وبمناقشة المركز المالي للمؤسسة تبين تحقيق فائضا غير مسبوق في حسابات المؤسسة.

كما تم الاتفاق على بدء الاستعداد لموسم الحج القادم والموافقة على البرنامج الزمني لاستعدادات المؤسسة لموسم حج 1441هـ 2020م وعلى الاستمرار في تنفيذ المؤسسة أربعة برامج متنوعة للحج لتلبية كافة رغبات أعضاء الجمعيات الأهلية يعلن عن اسعارها في يناير ويبدا التقدم لها في فبراير القادم والعمل على تلافي أي سلبيات قد تم رصدها خلال موسم حج العام الماضي وتعظيم الإيجابيات العديدة التي شهدها موسم الحج.

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كذلك تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد ضوابط اختيار المشرفين وفقًا لاختبارات تحريرية وشفوية تجري تحت اشراف المؤسسة تستند على معايير شفافة ومنضبطة للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار ان المشرف أحد العوامل الرئيسية الهامة في نجاح منظومة الحج وبالتعاون مع دار الافتاء المصرية.

وسيتم فتح باب التقديم للأشراف خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر لعام 2019 على الموقع الالكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg بهدف الاختيار المبكر للمشرفين وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لهم قبل السفر بفترة كافية والموافقة على مخاطبة دار الإفتاء المصرية لوضع الأسئلة الدينية لاختبارات المشرفين. كما تقرر تشكيل لجنة للتعاقدات للبدء فورًا في حجز الفنادق والخدمات لموسم حج 1439 هـ وذلك في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

وخلال الاجتماع وجهت غادة والي رئيس مجلس امناء المؤسسة الشكر لمجلس الامناء والجهاز الاداري للمؤسسة علي ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الخمس الماضية وشددت علي ضرورة الاستمرار في تقديم أعلي مستويات الجودة في خدمة حجاج الجمعيات الأهلية والاستعداد المبكر للموسم القادم للحصول علي أفضل أسعار حجز الفنادق يالمملكة العربيه السعودية وإختيار أفضل الأماكن للحجاج.