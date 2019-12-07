أخبار مصر | صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم حلقة نقاشية لـ 500 أسرة للتوعية بأضرار المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم حلقة نقاشية لـ 500 أسرة للتوعية بأضرار المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للتطوع ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن، بالتعاون مع نادى روتارى اليوم السبت حلقة نقاشية لعدد 500 أسرة بأطفالهم وشبابهم للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وإختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، ودور صندوق مكافحة الإدمان في دعم رغبات العلاج من تعاطي المخدرات بالمجان وفي سرية تامة بجانب أيضا ألعاب تفاعلية مع الأطفال، وذلك فى إطار التوعية بأضرار التدخين.

وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم العمل على إستثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، بجانب العمل على زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بصندوق مكافحة الادمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور فى الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023.

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، ويتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.