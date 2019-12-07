مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. تأجيل محاكمة متهمي "ولاية سيناء" وسقوط شاب إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. تأجيل محاكمة متهمي "ولاية سيناء" وسقوط شاب إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

"تحالفت مع الشيطان".. النيابة تحقق في سرقة مشغولات ذهبية في الهرم



تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة ربة منزل بمنطقة الهرم، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.



تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة إلقاء شاب يبلغ من العمر 17 عامًا نفسه من أعلى سطح منزله بمنطقة إمبابة، مما أسفر عن مصرعه.

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة مدافع أسوان حمادة السيد و42 آخرين بالقضية المعروفة بـ"ولاية سيناء" المتهمين فيها بالانضمام لداعش، لجلسة غدًا الأحد الموافق 8 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.



قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالبت الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التعليم العالي بإصدار قرار بتعيين الأطباء المسيحيين في أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية لجلسة 18 يناير المقبل.



تواصل نيابة المعادي الجزئية، التحقيق في واقعة انتحار عامل شنقا نفسه داخل غرفته في منطقة المعادي.



قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار حسن شلال الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتى طالب فيها مجلس النواب المصري باصدار قرار بالاعتراف بعمليات الابادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التى ارتكبتها تركيا ضد الارمن خلال عامى 1915 و1916 وادانة تلك المذابح لجلسة ١٨ يناير المقبل.