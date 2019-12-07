مصر | "تحالفت مع الشيطان".. النيابة تحقق في سرقة مشغولات ذهبية في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحالفت مع الشيطان".. النيابة تحقق في سرقة مشغولات ذهبية في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة ربة منزل بمنطقة الهرم، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل تعرضت لسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي من داخل شقتها بمنطقة الهرم، وتبين أن وراء الواقعة شقيقتها وعاطلين لعلمها أنها تحمل المشغولات داخل الشقة، وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض عليهم واحالتهم إلى النيابة.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بتعرضها لسرقة مبلغ مالى، ومصوغاتها الذهبية، من شقتها.

بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، أن شقيقة المجنى عليها، وعاطلين، وراء ارتكاب الواقعة، لعلم المتهمة احتفاظ شقيقتها بمبلغ مالى كبير ومصوغات ذهبية فى الشقة.