مصر | يمر بأزمة نفسية.. النيابة تحقق في سقوط شاب من سطح منزله بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يمر بأزمة نفسية.. النيابة تحقق في سقوط شاب من سطح منزله بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة إلقاء شاب يبلغ من العمر 17 عامًا نفسه من أعلى سطح منزله بمنطقة إمبابة، مما أسفر عن مصرعه.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب ألقى بنفسه من أعلى سطح المنزل نتيجة لمروره بأزمة نفسية يمر بها، فيما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي للتصريح بالدفن للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كان تلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى سطح عقار، مما أسفر عن مصرعه.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين انتحار شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وأنه كان يمر بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.