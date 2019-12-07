مصر | تجديد حبس 6 متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان 15 يوماً (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 6 متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان 15 يوماً (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، تجديد حبس 6 متهمين 15 يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـالمحور الإعلامي للإخوان.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة.

والمتهمون هم:



1- ياسر حسن

2- محمد مصطفي

3- وليد فتحي

4- عادل حسن

5- إبراهيم سعد الدين

6- خالد حمدي.