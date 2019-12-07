مصر | النيابة ترسل 9 كيلو حشيش وبانجو بحوزة عاطلين إلى المعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة ترسل 9 كيلو حشيش وبانجو بحوزة عاطلين إلى المعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 9 كيلو من مخدرى البانجو والحشيش بحوز عاطلين بقصد الاتجار بهما فى منطقة المرج، وارسالهما الى المعمل الكيميائى وارسال تقرير بهما، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "م ع"، 32 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7،930 كيلوجراما، 820 جنيها، هاتف محمول.

وأضافت التحقيقات انه بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

Advertisements

كما تمكنوا من ضبط "ا ي"، 43 سنة، عاطل ومقيم 4 دائرة قسم شرطة المرج والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا آخرهم 22864 لسنة 2017م المرج "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،015 كيلوجراما، 300 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.