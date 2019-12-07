شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات لـ«المحافظين» بتحديث خريطة الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، المحافظين الجدد لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات التى تتم بالتعاون مع الوزارة فى محافظاتهم والتنسيق معها لإزالة أى معوقات.

كما دعت الوزيرة المحافظين أيضاً، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية لـ12 محافظاً، أمس وتستمر اليوم، لمتابعة عمليات تطوير المناطق الحرة، واقتراح تأسيس منطقة حرة أو استثمارية جديدة بمحافظاتهم، وعرض الفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، والعمل على منح فرص أكبر للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للمشاركة فى عملية التنمية، وفقاً لاحتياجات كل محافظة.

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من جانبه، قال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه يجب على كل محافظ المتابعة المستمرة للمشروعات القومية فى محافظته لضمان الحفاظ على معدلات الإنجاز التى تسير بها خلال الفترة الماضية، وكذلك الرعاية الخاصة للمبادرات والمشروعات التى تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، والانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم لإطلاعهم على حجم الإنجازات التى تتحقق، منبهاً إلى أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ آلاف المشروعات القومية فى جميع القطاعات. وطالب الوزير المحافظين بترجمة خطاب التكليف الرئاسى وبرنامج عمل الحكومة «2018- 2022» بمحاوره المختلفة ليصبح واقعاً، وكذلك بالاهتمام بمتابعة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى مع ضرورة متابعة إجراءات وضع خطة العام المالى القادم.

ووجّه الوزير بتشكيل لجنة من مديرى ومسؤولى التخطيط بالهيئات المختلفة، واستخدام النهج التشاركى والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها 3 سنوات، والاستفادة من التجربة التى طبقتها الوزارة فى محافظتى سوهاج وقنا من خلال برنامج التنمية المحلية بالصعيد. ودعا الوزير المحافظين للانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم، ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم، وإبراز الجهود التى تتم على أرض الواقع، وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها، والاهتمام بمنصات الشكاوى مثل البوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو «صوتك مسموع» التى أطلقتها الوزارة.

حضر الورشة محافظو الغربية، سوهاج، الإسكندرية، مطروح، قنا، الإسماعيلية، أسوان، البحر الأحمر، المنوفية، بنى سويف، المنيا، والدقهلية. ونبه الوزير لأهمية التعرف على الميزة التنافسية بكل المحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلى فى إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادى، سواء من خلال الإدارة المحلية، ممثلة فى مبادرة «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية والبناء عليها وتحويلها لسلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المحلى.