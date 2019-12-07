شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: المخلّفات ليست ثروة أو كنزًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السبت، المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد.

وشرحت الوزيرة المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة، واستعرضت المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة والذي سيتم تطبيقه في المحافظات وتم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية، كما عرضت ما قامت به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة النظافة الجديدة التي تتضمن تجهيز البنية التحتية.

Advertisements

وأكدت الوزيرة أن دور الوزارة يتمثل من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات في التخطيط والرصد والرقابة والدعم الفني لكل أشكال المخلفات، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد مشروعا قوميا يستلزم التعاون والتنسيق بين كل الجهات، مضيفة أن الإدارة العامة لمنظومة المخلفات تختص بكل دولة طبقًا لظروفها وطريقتها المحلية في التنفيذ.

واستعرضت الوزيرة أهم عوائد المنظومة وعملية المتابعة والرصد، مشيرة إلى أن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويا تبلغ نحو 26 مليون طن في كل محافظات الجمهورية.

واعتبرت الوزيرة أن المخلفات «ليست ثروة أو كنزًا كما يردد البعض»، قائلة: «الموضوع ببساطة أن ما يتم جمعه ماديا من تدوير المخلفات يتم ضخه مرة أخرى في المنظومة للحفاظ على استدامتها».

وتأتي هذه الورشة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك فيها الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب محمود، محافظ مطروح، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أسامة محمد القاضي، محافظ المنيا، والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم، محافظ الدقهلية.