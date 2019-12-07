شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال «المنجزين العرب» يكرم عمرو الليثي ووائل الإبراشي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت فعاليات مونديال المنجزين العرب في القاهرة، السبت، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والنواب والإعلامين.
وأشاد اللواء سامح لطفي، رئيس اتحاد المنجزين، خلال كلمته الافتتاحية، بأهمية إلقاء الضوء على قصص النجاح والإنجازات والمبادرات الإيجابية وبطولات أصحاب الهمم لتحفيز الشباب وزيادة مساحة التفاؤل لديهم، مشيرا إلى أن أعمال المونديال تتضمن محاضرات تحفيزية على مسرح وزارة الشباب والرياضة، لمدة ثلاث أيام متوالية.
وكرّم «لطفي» والدكتور نجلاء النجار، عضو مجلس أمناء المنجزين العرب، عددا من أصحاب قصص النجاح، أبرزهم: السيد الشريف، نقيب الأشراف، والإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي وائل الابراشي، ومن دولة الإمارات الدكتورة سعاد الشمسي، أول سيدة تعمل في هندسة الطائرات.
وجرى تكريم الطفل السعودي سلطان الشهري، أصغر إعلامي في السعودية، والمصرية ريم أشرف، بطلة الرقم القياسي في الغوص، وأسامة مسرحي، بطل آسيا في ألعاب القوى، وعدد كبير من أصحاب الإنجازات، إضافة إلى عدد من الإعلامين العرب والشعراء والمبدعين.
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