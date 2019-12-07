شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يحذر من انهيار أسعار الفراولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين، إن الفراولة المصرية تعتبر من أهم المحاصيل التصديرية للعديد من الدول العربية والأوروبية، كونها فاكهة خفيفة ومحببة تدخل في صناعة الكثير من الحلويات ومستحضرات التجميل في الخارج.

وأكد النقيب العام للفلاحين أن مئات الفلاحين من مزارعي الفراولة اشتكوا إلى النقابة العامة للفلاحين الزراعيين من تراجع أسعار الفراولة إلى النصف، بسبب كبار المصدرين لها، وهو ما أدخلهم في أزمة كبيرة.

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وحذر النقيب العام، فى تصريحات، السبت، من انهيار أسعار الفراولة بداية من هذا الموسم، بسبب «تجاهل وزارة الزراعة لهم وعدم وجود كيان يضمن مصلحة الفلاح في مواجهة المصدرين، وتحول المزارعين لمضغة في أفواه المصدرين».

وأوضح «عبدالستار» أن عدم وجود مواصفات موحدة تسببت في انهيار أسعار الفراولة، بدايةً من سعر الكرتونة من 120 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن الشركات تتضارب على المزارعين لعدم وجود إطار عام حول احتياجات الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن المصدر، سواء كان المنتج مرتفع أو منخفض في السعر، لا يفرق بالنسبة له، مشددًا على ضرورة وضع إطار هيئة اعتماد للمواصفة التصديرية للمنتج المصري.