شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ديسمبر الحكم فى استئناف الراقصة جوهرة على حبسها للتحريض على الفسق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجزت محكمة جنح مستأنف الجيزة الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، للحكم فى جلسة 28 ديسمبر الجارى.

وقدم عاصم قنديل المحامى ودفاع "جوهرة" مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل "جوهرة"، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح.