أخبار مصر

28 ديسمبر الحكم فى استئناف الراقصة جوهرة على حبسها للتحريض على الفسق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ديسمبر الحكم فى استئناف الراقصة جوهرة على حبسها للتحريض على الفسق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجزت محكمة جنح مستأنف الجيزة الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، للحكم فى جلسة 28 ديسمبر الجارى.

وقدم عاصم قنديل المحامى ودفاع "جوهرة" مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل "جوهرة"، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 28 ديسمبر الحكم فى استئناف الراقصة جوهرة على حبسها للتحريض على الفسق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا