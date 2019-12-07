شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يؤكد ضرورة استثمار الطاقات الشبابية غير المحدودة في بناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة. ووجه الرئيس بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. Advertisements كما أكد الرئيس ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة، وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.

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