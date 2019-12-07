شكرا لقرائتكم خبر عن شحوط مركب صيد يقل 24 شخصًا بمنطقة خليج جمشة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة خليج جمشة، شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، شحوط مركب صيد وعلى متنها 24 صيادا، بسبب سوء الأحوال الجوية خلال إبحاره من منطقة برنيس جنوب مدينة مرسى علم.

وتلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بلاغا من غرفة عمليات المحافظة، بشحوط مركب صيد شمال منطقة الجمشة، وبالتحديد بمنطقة أم حميد، وكان على متنه 24 صيادا من المطرية بالدقهلية، الأمر الذي تسبب في تسرب المياه إلى جسم المركب.

وأكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، على أنه تم إبلاغ كافة الجهات المعنية لسرعة التحرك وإنقاذ طاقم المركب وإخراج المركب من منطقة الشحوط، مشيرا إلى أن المركب كان قادما من ميناء برنيس في رحلة صيد وأنه شحط بأحد المناطق شمال الجمشة، فيما تجرى محاولات إنقاذ لمركب الصيد من الغرق وإنقاذ الصيادين الذين على متنه.