شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بالبدء في تجهيزات موسم الحج 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تقرير رحلة الحج لعام 2019، وقائمة الإيرادات والمصروفات الخاصة بها.

وتم خلال الاجتماع، الذي ترأسته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، استعراض اعتماد مراقب الحسابات عن ميزانية المؤسسة المنتهية في 31/12/2018 وعن المراكز المالية حتى 30/9/2019. وبمناقشة المركز المالى للمؤسسة تبين تحقيق فائض غير مسبوق في حسابات المؤسسة.

كما تم الاتفاق على بدء الاستعداد لموسم الحج القادم والموافقة على البرنامج الزمنى لاستعدادات المؤسسة لموسم حج 1441 هـ/ 2020 م وعلى الاستمرار في تنفيذ المؤسسة 4 برامج متنوعة للحج لتلبية كافة رغبات أعضاء الجمعيات الأهلية يعلن عن أسعارها في يناير ويبدأ التقدم لها، فبراير المقبل، والعمل على تلافى أي سلبيات قد تم رصدها خلال موسم حج العام الماضى وتعظيم الإيجابيات العديدة التي شهدها موسم الحج.

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وتم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد ضوابط اختيار المشرفين وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تجرى تحت إشراف المؤسسة تستند على معايير شفافة ومنضبطة للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار أن المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج وبالتعاون مع دار الإفتاء المصرية.

وتقرر فتح باب التقديم للإشراف خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر لعام 2019 على الموقع الإلكترونى للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg بهدف الاختيار المبكر للمشرفين وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لهم قبل السفر بفترة كافية والموافقة على مخاطبة دار الإفتاء المصرية لوضع الأسئلة الدينية لاختبارات المشرفين.

كما تقرر تشكيل لجنة للتعاقدات للبدء فوراً في حجز الفنادق والخدمات لموسم حج 1439 هـ، وذلك في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

وخلال الاجتماع شددت الوزيرة على ضرورة الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الجودة في خدمة حجاج الجمعيات الأهلية والاستعداد المبكر للموسم القادم للحصول على أفضل أسعار حجز الفنادق بالمملكة العربية السعودية واختيار أفضل الأماكن للحجاج.