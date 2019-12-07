شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية البرلمان» للمحافظين الجدد: تعاملوا مع «النواب» في إطار المصلحة العامة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، إن وزارة التنمية المحلية تشهد العصر الذهبي لها منذ تولي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حقيبة الوزارة.

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وأضاف «السجيني» أن، العبء كبير على المحافظين لتحقيق طموحات ونتائج ملموسة على أرض الواقع للحصول على رضا المواطنين، لافتًا إلى أهمية تحديد المحافظين لآليات عمل تحقق التعاون الكامل مع أعضاء مجلس النواب، موجهًا المحافظين بالتعامل مع الطلبات التي يقدمها النواب والتي تكون في إطار المصلحة العامة فقط، وإذا حدث خلاف ذلك، يقدم المحافظ مذكرة إلى السيد رئيس مجلس النواب على الفور.

وخلال الجلسة، استعرض «السجيني» أهم الملفات العاجلة والهامة التي يجب أن يتعامل معها المحافظون ومنها منظومة النظافة الجديدة والاشغالات والباعة الجائلين والمواقف العشوائية والتصدي بحسم لمخالفات المباني والتعديات على اراضي وأملاك الدولة في المهد والتركيز على تعظيم الموارد المالية للمحافظات؛ كما تطرق إلى انتهاء قانون المحال العامة وجاري العمل على إصدار لائحته التنفيذية موضحا أهميته في تعظيم موارد المحافظات.

وفي ختام كلمته، شدد «السجيني» على أهمية التعامل الجاد والهام في ملف تقنين أراضي الدولة واستعادة هيبة وحق الدولة وعلي المحافظين التحرك السريع لوقف أي تعديات جديدة.