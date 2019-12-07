شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران في أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى الإسكندرية والمعادي العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية، الخبير العالمي الأستاذ الدكتور طارق حسنين، خبير الجهاز الهضمي وأمراض الكبد بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الفترة من 20 ديسمبر وحتى 4 يناير المقبل، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت.

ويستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الأستاذ الدكتور أيمن كمال، خبير أمراض وزراعة الكلى بمستشفى رويال بريستون ومستشفيات لادكشاير التعليمية بإنجلترا في الفترة من 22 وحتى 26 ديسمبر الحالي.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميًا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع والعطلات الرسمية.