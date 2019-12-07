شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وفد «الوطنية للتدريب» للتعرف على المشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، وفداً من الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة اللواء حسام مطاوع، بحضور عدد من قيادات الهيئة والأكاديمية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والأكاديمية الوطنية للتدريب، ويهدف اللقاء إلى التعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة والمشروعات التنموية العملاقة بمنطقة القناة وعلى رأسها مشروع الأنفاق بالإسماعيلية.

وفي كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وعبر عن سعادته لوجود هذه الكوكبة المتنوعة من الدارسين بالأكاديمية في هيئة قناة السويس التي تحظى بمكانة راسخة في وجدان المصريين على مدار تاريخها الممتد منذ 150 عاماً.

وأكد رئيس الهيئة على أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في رفع التصنيف العالمي للقناة وعزز من مكانتها الرائدة في الأوساط الملاحية وذلك بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وتحقيق العديد من المزايا الملاحية أهمها زيادة عامل الأمان الملاحي بزيادة مناطق الازدواج ووجود قنوات اتصال للربط بين القناتين في حالات الطواريء، علاوة على اختصار زمن العبور والانتظار للسفن العابرة وتأثير ذلك على انخفاض النفقات التشغيلية مما كان له بالغ الأثر في زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وجذب توكيلات ملاحية جديدة لم تكن تعبر من قبل.

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وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع القناة الجديدة كان باكورة المشروعات التنموية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، كما يُعد قاطرة التنمية في منطقة القناة فمع تكامله مع مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أصبح بإمكاننا الاستفادة من حجم البضائع الضخم المار عبر القناة والذي يتجاوز المليار طن بضائع سنوياً.

وشدد الفريق ربيع على أن الدولة المصرية تخطو بخطوات ثابتة نحو تنمية سيناء وذلك من خلال محاور العبور المختلفة عبر سلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة وتتكون من نفقين بالإسماعيلية ونفقين ببورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس ونفق آخر موازي له جاري العمل به حالياً، تعمل جنباً إلى جنب مع خمسة كباري عائمة، ومرفق المعديات.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وفد من الأكاديمية الوطنية للتدريب

خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضا تقديمياً عن تاريخ القناة، ومراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء حسام مطاوع رئيس الوفد، والذي قام بدوره بتقديم درع الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الفريق رئيس الهيئة.

عقب ذلك توجه الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.