شكرا لقرائتكم خبر عن 170 ألف جنيه للمتعافين من الإدمان لإنشاء مشروعات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات، شيكات بقيمة 170 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة تساعدهم على العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

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وشددت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، على استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المخدرات لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم. وأوضحت أن قيمة إجمالى القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين، من بنك ناصر الاجتماعى، بلغت ما يقرب من 2 مليون و310 آلاف جنيه حتى الآن.

وأضافت «والى» أنه وفقا للبروتوكول الموقع بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعى فإنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافى من مرض الإدمان عبر الخط الساخن «16023» بغرض تحقيق الدمج المجتمعى لهم، إضافة لمساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، لافتة إلى أنه يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم في تمويلها، حيث تم تنفيذ بعض المشروعات.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أطلق مبادرة «بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، لإقراض المتعافين من التعاطى والإدمان، لإنشاء مشروعات صغيره، تساعدهم على العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة للمتعافين، كما أطلق الصندوق أيضا، بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى بوزارة التجارة والصناعة، دورات للتدريب المهنى لمتعافى الخط الساخن للصندوق على صيانة وإصلاح الهاتف المحمول، بمشاركة المتعافين من تعاطى المخدرات.

تسليم دفعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات جديدة