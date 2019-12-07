شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة نادرة تنقذ حياة مصاب بانفجار الشريان الأورطي في حادث بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى التعليمي العالمي بطنطا، في إجراء جراحة شديدة الخطورة لاصلاح انفجار الشريان الأورطي بالصدر واستبداله بوصلة شريانية، خلال عملية جراحية استغرقت 7 ساعات.

من جانبه، أشاد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، بمهارة ودقة ومجهود الفريق الطبي، لافتًا إلى خطورة الجراحة التي أجريت والتي تتعدى النسب العالمية للوفاة فيها 25%، كما تصل نسب حدوث شلل نصفي إلى 35% في أفضل المراكز المتخصصة وبأيدي أمهر الجراحين، الأمر الذي يمثل تأكيدًا إضافيًا على ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا في مختلف التخصصات الطبية.

Advertisements

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين غنيم، رئيس الفريق الطبي واستشاري جراحة القلب والصدر بطب طنطا، وزميل جراحة القلب والصدر بجامعة أوكلاند بنيوزيلاندا، أن الحالة لرجل يبلغ من العمر 54 سنة تعرض لحادث سيارة نتج عنه انفجار الشريان الأورطي وكسور بالساق اليمني، وتم نقله في حاله حرجه لمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، وتم تشخيصه ونقله على الفور للمستشفى التعليمي العالمي، حيث أجريت له العملية الجراحية، مضيفًا أن الحالة الصحية للمريض مستقرة.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه العملية تعد إنجاز طبي جديد يُسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا كونها من العمليات التي تحتاج إلى فريق طبي متخصص، حيث أُجريت الجراحة بنجاح.

من جانبه، وجه الدكتور أسامة الخضراوي، مدير المستشفى، الشكر للدكتور علاء بسيوني، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتورة هالة الجندي، رئيس قسم التخدير، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم كلا من الدكتور أحمد عماد الدين غنيم، والدكتور مصطفي راضي (مدرس مساعد)، والدكتور كريم المسيري (نائب)، والدكتور عبدالرحمن محمد خلف (نائب)، ومحمد عاشور اخصائي إرواء القلب، بمشاركة فريق التخدير والذي ضم الدكتورة مرام ابراهيم المازني، والدكتور مصطفي عزام (مدرس مساعد)، موجها الشكر لطاقم التمريض والعناية المركزة.