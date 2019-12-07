شكرا لقرائتكم خبر عن مصارحة وتعهد.. وزيرة البيئة تتحدث عن أزمة القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى مصر مكلفة جدًا، والحكومة عانت من هذه المشكلة سنوات طويلة، وحاليًا تضاعفت التكلفة مقارنة بالماضى، خاصة أن مصر ليس لديها بنية تحتية لحل الأزمة، لكن مؤخرًا تم البدء فى إنشائها بتكاتف عدد من الوزارات والهيئات المعنية، متعهدة بالانتهاء منها على مستوى الجمهورية خلال عامين، بناء على تعليمات القيادة السياسية، موضحة أن وزارة التنمية المحلية بدأت إنشاء محطات وسيطة، ومدافن صحية، ورفع كفاءة خطوط إنتاج المصانع فى جميع المحافظات.

وأضافت، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن منظومة المخلفات فى أى دولة لا يتم استنساخها فى دولة أخرى لأن لكل بلد ظروفه وطبيعته، مشيرة إلى أن مصر بدأت تنفيذ مخطط الاستثمار فى إدارة المخلفات، من خلال جذب القطاع الخاص للمشاركة فى تدوير المخلفات بالمصانع، وبالتالى كان يجب تحديد تعريفة لتحفيز المستثمر، ولذلك وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة من محطات إنتاج الكهرباء التى تستخدم المخلفات البلدية الصلبة، أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة بواقع 140 قرشا لكل كيلووات/ ساعة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة بدأت التنسيق مع القطاع الخاص فى كيفية المشاركة، وهو ما يستغرق عامين، لافتةً إلى أن الوزارة تدرس التجارب الناجحة فى عدد من الدول بينها الإمارات، والمقرر الاستعانة بتجربتها فى إدارة المخلفات بما يتوافق مع الطبيعة المصرية بعد توفير التمويل.