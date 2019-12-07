شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إعلان أسعار حج الجمعيات يناير المقبل وتلقى طلبات التأشيرات فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اجتماعاً برئاسة غادة والى ، وزير التضامن الاجتماعى ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة تم خلاله استعراض تقرير رحلة الحج لعام 2019 وقائمة الإيرادات والمصروفات لرحلة الحج لعام 2019 ،كما تم خلال الاجتماع اعتماد مراقب الحسابات عن ميزانية المؤسسة المنتهية فى 31/12/2018 وعن المراكز المالية حتى 30/9/2019. وبمناقشة المركز المالى للمؤسسة تبين تحقيق فائضا غير مسبوق فى حسابات المؤسسة.

كما تم الاتفاق على بدأ الاستعداد لموسم الحج القادم والموافقة على البرنامج الزمنى لاستعدادات المؤسسة لموسم حج 1441هـ /2020م و على الاستمرار فى تنفيذ المؤسسة 4 برامج متنوعة للحج لتلبية كافة رغبات أعضاء الجمعيات الأهلية على أن يعلن عن اسعارها فى يناير ويبدا التقدم لها فى شهر فبراير القادم والعمل على تلافى أى سلبيات قد تم رصدها خلال موسم حج العام الماضى وتعظيم الإيجابيات العديدة التى شهدها موسم الحج بجانب الموافقة على اعتماد ضوابط اختيار المشرفين وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تجرى تحت اشراف المؤسسة تستند على معايير شفافة ومنضبطة للقضاء على أى شائبة قد تشوب عملية الاختيار بإعتبار أن المشرف أحد العوامل الرئيسية الهامة فى نجاح منظومة الحج وبالتعاون مع دار الافتاء المصرية

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كما وسيتم فتح باب التقديم للأشراف خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر لعام 2019 على الموقع الالكترونى للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg بهدف الاختيار المبكر للمشرفين وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لهم قبل السفر بفترة كافية والموافقة على مخاطبة دار الإفتاء المصرية لوضع الأسئلة الدينية لاختبارات المشرفين. كما تقرر تشكيل لجنة للتعاقدات للبدء فوراً فى حجز الفنادق والخدمات لموسم حج 1439 هـ وذلك فى المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

وخلال الاجتماع وجهت غادة والى ، رئيس مجلس امناء المؤسسة الشكر لمجلس الأمناء والجهاز الادارى للمؤسسة على ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الخمس الماضية وشددت على ضرورة الاستمرار فى تقديم اعلى مستويات الجوده فى خدمة حجاج الجمعيات الاهليه والاستعداد المبكر للموسم القادم للحصول على افضل اسعار حجز الفنادق يالمملكة العربيه السعودية واختيار افضل الاماكن للحجاج .

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، أعلنت مسبقا انه سيتم تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية فى الموسم المقبل 2020 اعتبارا من شهر مارس المقبل وأنه تم تقديم الموعد ليكون فى فبراير فى إطار حرص الوزارة على إنهاء إجراءات الحج مبكرا والعمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات .