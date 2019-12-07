شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل يشهد انطلاق أولى رحلات الخط الملاحى شرم الشيخ - الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة كوين نفرتيتى على الخط الملاحى شرم الشيخ / الغردقة بحضور رئيس وقيادات شركة الجسر العربى للملاحة ورئيس وموانئ البحر الأحمر.

واستقل وزير النقل العبارة كوين نفرتيتى( التابعة لشركة الجسر العربى للملاحة والتى ستعمل على هذا الخط) من شرم الشيخ إلى الغردقة فى رحله بحريه امتدت لمده ساعتين ونصف.

أكد الوزير، فى تصريحات صحفية، أن إطلاق هذا الخط الملاحى يأتى فى إطار مساهمة وجهود وزارة النقل لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحى.

وأشار وزير النقل، أن هذا الخط سيشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والاقصر وأنه من المقرر أن تقوم العبارة كوين نفرتيتى برحلات منتظمة اسبوعيا ستساهم فى تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسى علم والجونة والأقصر، وكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينه الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا اضافه إلى رحلات مدينة البتراء الأثرية فى الأردن وكذلك نقل العماله ونقل السيارات والبضائع خاصة وان هذا الخط الملاحى سيساهم فى اختصار المسافة بين شرم والغردقة لحوالى ساعتين ونصف فقط بدلًا من استغراقه اكثر من 8 ساعات بالطريق البرى بينهما.

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كما أكد وزير النقل على التعاون المستمر بين شركه الجسر العربى وهيئه موانئ البحر الاحمر والأجهزة السينائية المختلفة فى مينائى شرم الشيخ والغردقة واستمرار اتخاذ كل الآليات اللازمة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وسرعة نهوها لضمان استدامة تقديم خدمة متميزة على هذا الخط الملاحى .

ومن جانبه أكد رئيس شركة الجسر العربى، أن الشركة أعلنت عن تخفيضات على الأسعار المعلنة وصلت إلى 15% بمناسبه انطلاق هذا الخط الملاحى وبمناسبه الأعياد وحتى 31/1/2020 ليصبح سعر التذكرة ذهابا وإيابا 950 جنيها فقط بدلا من 1100 سعر التذكرة الحقيقى ذهابا وإيابا وأنه يمكن الحصول على تذكرة رحلات الخط من خلال مكاتب الجسر العربى للملاحة فى القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ونويبع ومكاتب القناة للتوكيلات الملاحية الوكيل السياحى للجسر العربى والمكاتب السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن اختيار العبارة كوين نفرتيتى جاء نظرًا للمزايا العديدة التى تتمتع بها من حيث السرعة والاتزان وفخامة صالاتها وعراقه صناعتها وجودتها ومزاياها الفنية المناسبة للعمل على هذا الخط حيث تستطيع العبارة نقل 580 راكبا و130 سيارة و6 أتوبيسات فى الرحلة الواحدة حيث تلبى كافة احتياجات هذا الخط البحرى والذى سيساهم فى ربط المدينتين السياحيتين الأشهر فى جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى المساهمة فى إحداث تنمية اقتصادية وسياحية وتجارية فى المنطقة والتسهيل على المواطنين فى المدينتين بعد انقطاع خدمه النقل البحرى لأكثر من أربع سنوات.