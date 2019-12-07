شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة بريطانية من الموت بعد توقف قلبها لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع أطباء إسبان إنقاذ حياة امرأة بريطانية بعد أن توقف قلبها 6 ساعات كاملة، فيما اعتبره الأطباء حالة استثنائية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام العالمية.

وقالت شبكة "يورو نيوز"، إن أوردى مارش البريطانية البالغة من العمر 34 عاما أصيبت بسكتة قلبية استمرت ست ساعات بعد أن علقت فى عاصفة ثلجية فى جبال البرانس الإسبانية، وعانت من انخفاض شديد فى درجة حرارة الجسم قبل دخولها فى سكتة قلبية تنفسية، و تم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى بواسطة مروحية.

وقال إدوارد أرجودو الطبيب بمستشفى "فال دى هيبرون" فى برشلونة التى تمت معالجة مارش بها، إن درجة حرارة جسد السيدة البريطانية وصلت إلى 20 درجة مئوية فى الوقت الذى تبلغ فيه درجة حرارة الجسم العادية 37 درجة، وتابع قائلا، إن هذا الانخفاض الحاد أنقذها لأن البرد كان يحفظ أعضاءها.

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وأوضح الأطباء فى إسبانيا، أن هذه أطول فترة توقف فيها القلب يتم تسجيلها فى البلاد.

وفى مؤتمر صحفى يوم الخميس الماضى، قال زوج السيدة، إنه كان يحاول الاستماع إلى أى نبض لديها، لكنه لم يستطع الشعور بأى نفس أو نبض قلب. وعندما وصل فريق الإنقاذ بعد ساعتين، كانت درجة حرارتها قد انخفضت إلى 18 درجة مئوية.