وزير النقل يشهد تدشين وانطلاق أولى رحلات الخط الملاحي شرم الشيخ/ الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة "كوين نفرتيتي" على الخط الملاحي شرم الشيخ- الغردقة.

حضر مراسم إطلاق الخط رئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة ورئيس وقيادات موانئ البحر الأحمر.

وبحسب بيان، استقل وزير النقل العبارة "كوين نفرتيتي" التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، والتي ستعمل على هذا الخط من شرم الشيخ إلى الغردقة في رحلة بحرية امتدت لمده الساعتين ونصف الساعة.

أكد الوزير في تصريحات صحفية أن إطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في إطار مساهمة وجهود وزارة النقل، لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي.

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وأشار إلى أنه سيشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر، وأنه من المقرر أن تقوم العبارة كوين نفرتيتي برحلات منتظمة أسبوعيا ستسهم في تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسى علم والجونة والأقصر، وكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينة الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا، إضافة إلى رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن، وكذلك نقل العمالة ونقل السيارات والبضائع، خاصة وأن هذا الخط الملاحي سيسهم في اختصار المسافة بين شرم والغردقة لحوالي الساعتين ونصف الساعة فقط بدلاً من استغراقه أكثر من ٨ ساعات بالطريق البري بينهما.

وأكد وزير النقل على التعاون المستمر بين شركة الجسر العربي وهيئة موانئ البحر الأحمر والأجهزة المينائية المختلفة في ميناءي شرم الشيخ والغردقة، واستمرار اتخاذ كل الآليات اللازمة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، وسرعة إنهائها لضمان استدامة تقديم خدمة متميزة على هذا الخط الملاحي.

ومن جانبه أكد رئيس شركة الجسر العربي أن الشركة أعلنت عن تخفيضات على الأسعار المعلنة وصلت إلى 15% بمناسبة انطلاق هذا الخط الملاحي، وبمناسبة الأعياد وحتى 31/1/2020؛ ليصبح سعر التذكرة ذهابا وإيابا 950 جنيهًا فقط بدلا من 1100 جنيه، وهو سعر التذكرة الحقيقي ذهابا وإيابا، وأنه يمكن الحصول على تذكرة رحلات الخط من خلال مكاتب الجسر العربي للملاحة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ونويبع ومكاتب القناة للتوكيلات الملاحية الوكيل السياحي للجسر العربي والمكاتب السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن اختيار العبارة "كوين نفرتيتي" جاء نظرًا للمزايا العديدة التي تتمتع بها من حيث السرعة والاتزان وفخامة صالاتها وعراقة صناعتها وجودتها ومزاياها الفنية المناسبه للعمل على هذا الخط، حيث تستطيع العبارة نقل 580 راكبًا و130 سيارة و6 أتوبيسات في الرحلة الواحدة، وتلبي كافة احتياجات هذا الخط البحري، والذي سيسهم في ربط المدينتين السياحيتين الأشهر في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى المساهمة في إحداث تنمية اقتصادية وسياحية وتجارية في المنطقة والتسهيل على المواطنين في المدينتين بعد انقطاع خدمة النقل البحري لأكثر من 4 سنوات.​