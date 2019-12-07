الروبوت "صوفيا" تعلن المشاركة في منتدى شباب العالم 2019 - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، الذي تسضيفه مصر في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الحالي، عن استضافة الروبوت صوفيا للمشاركة في جلسات المنتدى.

وقال الروبوت، في مقطع فيديو، بثته الصفحة الرسمية للمنتدى، إنها "سعيدة بالمشاركة في أكبر تجمع شبابي على مستوى العالم".

وحصلت صوفيا في أكتوبر 2017، على الجنسية السعودية؛ لتكون بذلك أول روبوت يحصل على جنسية، وزارت في الشهر نفسه الأمم المتحدة، وأجرت صوفيا محادثة قصيرة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة.