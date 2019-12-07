مصر الأولى عربيًا.. برلمانية تطالب الأزهر والكنيسة بالتدخل لمناقشة ظاهرة الانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن زيادة أعداد المنتحرين في مصر خاصة من الشباب، بما يؤكد ضرورة تدخل الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضافت "منير"، في بيان السبت، أن منظمة الصحة العالمية أكدت في تقرير لها عن ظاهرة الانتحار حول العالم، أن شخصًا واحدًا ينتحر كل 40 ثانية، أى أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي أو الفشل الكلوي والكبد الوبائي وفيرس سى، أو غيرها من الأمراض المنتشرة لدينا.

وأشارت إلى أن مصر تصدرت قائمة البلدان العربية، بحسب ما قالت.

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وتابعت: "الميل إلى الانتحار وتكرار محاولاته يكون أعلى في الحالات المصابة باضطراب الاكتئاب النفسي الجسيم، وأيضا الاضطرابات ثنائية القطب، تليها في ذلك حالات الفصام الذهني (الشيزوفرينيا)".

كما أشارت الدراسات إلى وجود ارتفاع كبير في حدة السلوك الانتحاري لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات ذهنية بالمقارنة مع المرضى الذين يعانون من اضطراب ناتجة عن سوء استعمال المخدرات أو الاضطرابات الوجدانية.

وطالبت "منير"، أن تتكاتف الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع لبحث هذه الحالات لنضع أيدينا على الأسباب ونبحث آليات عاجلة لمواجهة ذلك، خاصة وأن زيادة أعداد المنتحرين لا يمكن الصمت عليها.

ودعت إلى ضرورة أن تهتم مؤسسة الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، وكذلك الكنيسة بمواجهة هذه الظاهرة، خاصة وأن التدخل الديني في هذا الملف قادر على حله تمامًا.