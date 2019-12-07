"معلومات الوزراء" يُنظم فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، "فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث" والذي ينظمه مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين وعدد كبير من الخبراء ومسئولي الدول المعنية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر المستجدات والتقدُّم المُحرز في مجال الحدّ من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، كما أنه يعد فرصة للحكومات والشركاء لمناقشة الآفاق المستقبلية في تطبيق إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020, بالإضافة إلى التركيز على الاتّساق بين كلّ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث‏.

ومن المقرر أن يفتتح الاجتماع كل من الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وسوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "المكتب الإقليمي للدول العربية"، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2019, في تمام الساعة 8:30 صباحاً بفندق مينا هاوس بجوار أهرامات الجيزة.​