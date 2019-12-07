مباحث القاهرة توقع لص مكاتب المحاماة والمحاسبة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على لص اقتحم مكتبي محاسبة ومحاماة داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وسرقة أجهزة إليكترونية.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة للمحاسبة ومقيم العجوزة باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة (جهاز لاب توب من داخل الشركة.

وفي وقت لاحق تبلغ للقسم من أحد الأشخاص بأحد مكاتب المحاماة بذات بالعقار باكتشافه كسر باب المكتب محل عمله وسرقة "شاشة LCD من داخل المكتب" ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف ببابي الشركة والمكتب وبعثرة بمحتوياتهما.

Advertisements

وتوصلت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالقاهرة إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة خليفة، لديه معلومات جنائية مسجلة).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعتين بأسلوب "كسر الباب" وسرقة محتوياتهما.

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.