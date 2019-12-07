مكتب المكافحة يضبط 20 كيلو هيروين و29 ألف قرص مخدر بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت مباحث مكافحة المخدرات حملات مكبرة، استهدفت حائزي المواد المخدرة والمتعاطين بمديريات الأمن. وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوعين عن ضبط 1298 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1448 متهما. وضُبط بحوزة المتهمين 205 كيلو حشيش، و290 كيلو بانجو، و2 كيلو أفيون، و20 كيلو هيروين، و210 جرامات من مخدر الكوكايين، و3 كيلو من مخدر الفودو، و13 كيلو إستروكس، و29347 قرصا مخدرا مختلف الأنواع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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