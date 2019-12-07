تسببوا في وفاة "أم وأطفالها".. تجديد حبس 3 متهمين بانهيار "عقار المدابغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر القديمة، اليوم السبت، تجديد حبس 3 متهمين بالتسبب في انهيار عقار بمصر القديمة، ما أسفر عن وفاة أم وأطفالها الثلاثة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة لتسببهم في سقوط العقار على الضحايا.

وكشفت التحقيقات أن مالك العقار باع عروقًا خشبية خاصة بسقف الطابق الأخير بالعقار لـ"أ. س" صاحب عربة فول بمنطقة سور مجرى العيون دائرة القسم، فأرسل الأخير عاملين لخلع العروق وتسليمها إليه ما تسبب في انهيار العقار.

وقال اللواء علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة في تصريحات صحفية أن أسرة السيدة المتوفاة وأطفالها الثلاث ليسوا مدرجين في كشوف المستحقين لوحدات سكنية خلال إزالة منطقة المدابغ ونقل سكانها إلى "الأسمرات".

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وأوضح أن المتهمين اعتقدوا بإخلاء العقار من السكان وحاولوا الحصول على العروق الخشبية فانهار على الضحايا.

وقالت "وفاء. ع" جدة الأطفال الثلاثة إنّ نجلها يقضي عقوبة السجن، وترك لها زوجته وأطفالها الثلاثة بينهم رضيع لتعتني بهم، وأنهم يعيشون في الطابق الأول لعقار مكون من 3 طوابق بمساحة 60 مترًا بمنطقة المدابغ.

وأضافت السيدة الخمسينية أنها يوم الواقعة فوجئت باتصال من أحد الجيران يخبرها بسقوط العقار ما أدى لوفاة زوجة ابنها وأطفالها الثلاثة.

وأوضحت أن الأهالي بمساعدة رجال الإنقاذ نجحوا في انتشال الضحايا الأربعة من تحت الأنقاض، وعثروا على زوجة ابنها تحتضن طفلها الرضيع أثناء إطعامه وبجانبها الطفلان الآخران نائمان وقت سقوط العقار.