بالصور.. مديريات الأمن تشارك في فاعليات المرحلة العاشرة من "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

شاركت مديريات الأمن في فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وتشهد المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا وسط إشادة من المواطنين خصوصا في القرى والنجوع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم للمصريين، خصوصا محدودي الدخل.

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.