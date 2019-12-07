28 ديسمبر.. نظر دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لـ"شئون التاكسي الأبيض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى وقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة، لجلسة 28 ديسمبر الجاري.

وطالبت الدعوى، بوقف القرار السلبي الممتنع من الجهة الإدارية، لإنشاء جهة فنية ومالية وقانونية تتولي شئون أصحاب التاكسي الأبيض الجديد والمنشأ من خلال "رابطة تطوير الأداء".

الجدير بالذكر، أن اصحاب التاكسي الأبيض، أطلقوا رابطة تسمي "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذي تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء الزبائن بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.