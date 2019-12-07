ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص بحوزته طبنجة صوت وجهاز لاسلكي لاتهامه انتحال صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية تردد أحد الأشخاص على منطقة عرب الحصن بدائرة القسم منتحلاً صفة رجل شرطة. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت و4 طلقات، وبمواجهته اعترف بشراء الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزته، والاستيلاء على جهاز اللاسلكي المُسلم له إبان فترة عمله كفرد أمن بإحدى شركات الأمن، وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية منتحلاً صفة رجل شرطة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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