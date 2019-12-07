محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت شرطة الكهرباء حملاتها الأمنية لملاحقة سارقي التيار الكهربائي من أصحاب المحال التجارية وبعض الباعة الجائلين والمواطنين. وأسفرت الجهود عن ضبط 80613 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 60,588,191 جنيه. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 80 ألف قضية سرقة تيار كهربي قيمتها 60 مليون جنيه بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.