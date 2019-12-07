مصر | "خلافات أسرية".. استمرار حبس عامل قتل حماه بشومة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلافات أسرية".. استمرار حبس عامل قتل حماه بشومة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عامل 15 يوم على ذمة التحقيقات، لقتله لحماه "مسن ببولاق الدكرور، إثر ضربه بعصا خشبية "شومة"، وذلك نتيجة لخلافات أسرية

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس المتهم ويدعى "أشرف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد قتل حماه "مسن" البالغ من العمر 60 عامًا، بعد ضربه بعصا خشبية "شومة" مما لفظ أنفاسه الأخيرة

وتواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل مسن على أيدي زوج ابنته، عامل، بمنطقة بولاق الدكرور، نتيجة لخلافات أسرية بينهما، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

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وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن عاملا تعدى على حماه، مما أسفر عن وجود كسور وسحجات وكدمات متعددة بالجمجمة، وتم نقله على المستشفى، ولكن كان لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل مسن إلى المستشفى مصابا بعدة كدمات وجروح، فارق على إثرها الحياة.

وكان اتهم ابن المجني عليه ويدعى "أحمد" في عقده الرابع من العمر، زوج شقيقته بالاعتداء على والده بعصا خشبية، بسبب خلافات أسرية، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.