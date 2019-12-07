مصر | تأجيل دعوى تعيين الأطباء الأقباط في أقسام النساء والتوليد بالجامعات لـ18 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى تعيين الأطباء الأقباط في أقسام النساء والتوليد بالجامعات لـ18 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "صبري" في دعواه رقم 53335: "لا يوجد قانون يمنع ذلك ولكن ربما تكون ثقافة سائدة بين أساتذة القسم، وكلية الطب هذا العام طلبت تعيين 250 شخصًا. ولو هناك شخص مسيحي يريد قسم النساء والولادة يجيلي ويقدم شكوى، وأنا هعينه"، مؤكدًا أنه يجب أن نأصل فكرة الالتزام بالقانون.
وأردف: "يخرج أحد الأطباء المرموقين ليقول إن هناك عرفًا سائدًا في قسم النساء والتوليد في جامعات مصر بعدم تعيين الأقباط فيها كأساتذة، ويتم إجهاض أي طالب متفوق قبل حصوله على الدرجات العلمية التي تؤهله لذلك".
وقال صبري إن هذه السياسة بدأها القصر العيني وانتقلت إلى كل كليات الطب في أنحاء الجمهورية ويضطر المسيحي إلي استكمال دراسته في الخارج.
وقالت الدعوى: "عدم تعيين الأقباط في قسم النساء والتوليد في كليات الطب يقع مخالفًا للمادة (53) من الدستور والمادة (92) و(93).
وتساءلت الدعوى: "كيف تتقدم الدولة ما دام يوجد بها هذا التزمت بعدم تعيين الطبيب المسيحي لأمراض النساء والولادة في المستشفيات ؟، خاصة أن هذه التفرقة التي لا مبرر لها.