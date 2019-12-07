مصر | تعرف على قرار المحكمة في إنشاء جهة فنية لتولي شؤون التاكسي الأبيض الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قرار المحكمة في إنشاء جهة فنية لتولي شؤون التاكسي الأبيض الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوي رقم 27071، تاجيل نظر الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد ضد رئيس الجمهورية، بشأن وقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لجلسة 28 ديسمبر الجارى.

والجدير بالذكر أن اصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمي "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء الزبائن بعد العزوف الكبير الذى شهده التاكسى الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.