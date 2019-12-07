مصر | بسبب أزمة نفسية.. استدعاء أسرة عامل انتحر داخل غرفته بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب أزمة نفسية.. استدعاء أسرة عامل انتحر داخل غرفته بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة المعادي الجزئية، التحقيق في واقعة انتحار عامل شنقا نفسه داخل غرفته في منطقة المعادي.

وأمرت باستدعاء أهلية المتوفي تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم، كما صرحت النيابة في وقت سابق، بدفن جثة المتوفي وذلك عقب بيان الصفة التشريحية.

البداية تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة، من احد المساكن، وباستبيان الامر عثر على جثة عامل مشنوقا داخل غرفته، وتبين من التحريات انه كان يمر بأزمة نفسية قبل وفاته دفعته للانتحار، وتم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

