مصر | نتائج جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر نوفمبر الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر نوفمبر الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر نوفمبر الماضى عن تحقيق النتائج التالية:

فى مجال إصدار بطاقات الرقم القومى: تم إصدار عدد 873064 بطاقة رقم قومى.

فى مجال إصدار الوثائق المميكنة: تم إصدار عدد 1245788 ميلاد – 120653 وفاة – 103912 قيد عائلى.

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فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن 3338 قيد وقائع ميلاد

أول مرة- 725 ساقط قيد ميلاد – 311 قيد وقائع وفاة – 54 ساقط قيد وفــاة – 611 قيد وقائع الزواج – 589 قرارات تصحيح – 6184 وثائق مترجمة).

فى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات: تم ضبط عدد 3428 قضية.