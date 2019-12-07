مصر | بمناسبة حملة الـ16 يوما.. توجيه قافلة إنسانية لأحد دور المسنات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة حملة الـ16 يوما.. توجيه قافلة إنسانية لأحد دور المسنات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وبمناسبة حملة الــ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، قامت مديرية أمن الغربية بتنظيم قافلة إنسانية لأحد دور المسنات، بمدينة طنطا، وتوزيع عدد من المساعدات العينية بطاطين عليهم، لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

