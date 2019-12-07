مصر | ضبط شقيقين قتلا بائعا بسبب مشاجرة بينهما بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شقيقين قتلا بائعا بسبب مشاجرة بينهما بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بقتل بائع ملابس بسبب حدوث مشاجرة بينهم فى منطقة المطرية.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (بائع ملابس بمنطقة عزبة النخل بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالقلب، عقب مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشخصين، شقيقين، مقيمان بمنطقة الخصوص بالقليوبية، على أثر مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد المتهمين بسبب قيام الأخير بمعاكسة إحدى الفتيات، حال مروره أمام فرش الملابس محل عمله، قام على إثرها المتهم بالإستعانة بشقيقه لمناصرته وأحضر سلاح نارى " بندقية خرطوش " لإرهاب المجنى عليه وتعدى أحدهما عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وأضافت التحريات أن أحد المتهمين يختبئ بمسكن أحد أشقائه بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقيقه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بمنطقة الزراعات بمدينة فايد بالإسماعيلية.

وتم بإرشاده ضبط المتهم الثانى بمكان إختبائه بمنطقة سكنهما بالخصوص، وبحوزته بندقية خرطوش، وأيد أقوال المتهم الأول وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وإستخدامه فى المشاجرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

