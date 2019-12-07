مصر | ضبط مالك مكتب تموين قتل زوجته لخلافات أسرية بالجيزة

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ضبطت أجهزة الأمن، مالك مكتب تموين، قتل زوجته لخلافات أسرية بالجيزة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بوصول، ربة منزل - مقيمة بمنطقة اللبينى بالهرم دائرة القسم، جُثة هامدة إثر إصابتها بجرح طعنى بالرقبة وسحجات وكدمات متفرقة.

انتقلت مباحث القسم وبسؤال زوجها، 34 سنة - مالك مكتب تموين، قرر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات زوجية، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى، وطعنها بسلاح أبيض فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فقام بنقلها للمستشفى ظنًا منه أنها على قيد الحياة لمحاولة إسعافها إلا إنها توفت متأثرة بإصابتها.

وبالانتقال للشقة سكنهما محل الواقعة تبين وجود بعثرة بمحتوياتها، وتم ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن سكين مدمم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.