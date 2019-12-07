أخبار مصر | عاجل.. رسالة مهمة من السيسي إلى بابا الفاتيكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة مهمة من السيسي إلى بابا الفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان؛ لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل، والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان.

وجاء ذلك خلال تسلم قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الفاتيكان، اليوم السبت، رسالة من الرئيس السيسي، من وزير الخارجية سامح شكري، في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان.

وبحسب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن وزير الخارجية نقل لقداسة البابا فرانسيس تحيات السيد الرئيس السيسي، وأكد تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان، مشيدا بما شهدته تلك الروابط من تطورات على مدار الأعوام الماضية.